السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الخليجي الثاني للأمن السيبراني في الكويت



الكويت 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

بدأت اليوم في الكويت أعمال المؤتمر الخليجي الثاني للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 25 جهة يمثلون 10 دول لمناقشة مختلف التجارب العالمية في مجال الأمن السيبراني.

ويهدف المؤتمر إلى إيصال رسالة مهمة إلى المسؤولين في جميع القطاعات بأهمية مجال الأمن السيبراني وخاصة في الحقبة الحالية التي تشهد طفرات تقنية أحدثت تغييرًا جذريًا في المجتمعات وغيرت خريطة المستقبل.

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13:49ت م

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