السعودية اليوم / القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة البردي شرق ليبيا



طرابلس 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

ألقى خفر السواحل الليبي في طبرق القبض على 15 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية بمنطقة البردي القريبة من الحدود الليبية المصرية.

وأوضح المكتب الإعلامي لفرع أمن السواحل في طبرق أنه بعد التحقيقات مع المهاجرين تبين أنهم انطلقوا من منطقة قريبة من منطقة السلوم المتاخمة لليبيا من الجهة الشرقية كانوا يستقلون مركبًا بحريًا.

وقال: إنه جرى تكليف قوة على المناطق والخلجان القريبة من منطقة البردي لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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13:23ت م

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