السعودية اليوم / المملكة ترأس الاجتماع الأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء



القاهرة 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء برئاسة نائب رئيس الهيئة العامة للإحصاء عبد الله بن محمد الباتل وبمشاركة وفود من الدول العربية الأعضاء وحضور مدير إدارة الإحصاء بالجامعة العربية الدكتورة نادية الشتيوي.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة ونشاط إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات فيما بين الاجتماعين التاسع والثلاثين والأربعين للجنة.

كما يناقش الاجتماع النشاط الإحصائي للأجهزة الإحصائية العربية والتعاون فيما بينها خلال عامي 2018 و2019 ،إضافة إلى بحث التعاون الإحصائي العربي الإقليمي والدولي ومناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمؤشرات التنمية المستدامة 2030، ومؤشرات البيئة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وكذلك بند حول إحصاءات السياحة في الدول العربية.

ويستعرض الاجتماع ورقة عمل مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول تجربته الناجحة في مجال إحصاءات السياحة ،فضلا عن بند حول المستجدات في مجال التعداد الإحصائي ،ومن المقرر أن يقدم وفد العراق عرضا حول الممارسات الجيدة في تطبيق التعداد الإلكتروني باستعمال التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة بواسطة "التابليت" واعتماد تقنية نظم المعلومات الجغرافية.

كما يبحث الاجتماع عرضا مقدما من دولة فلسطين حول الممارسات الجديدة في تطبيق التعداد، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة التنسيق الإحصائي 2019 وبرامج العمل السنوية للمنظمات العربية المتخصصة ،ومناقشة مقترحات المنظمات المتخصصة بشأن سبل تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في هذا الصدد.

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13:22ت م

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