السعودية اليوم / "تعظيم الله تعالى" محاضرة بتعاوني حقل غداً



تبوك 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حقل غداً، محاضرة بعنوان "تعظيم الله تعالى", بعد صلاة المغرب بجامع الراجحي بمدينة حقل.

تأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب لهذا العام.

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13:06ت م

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