

جيزان 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

زار عدد من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية صباح اليوم (الأربعاء) ملتقى لقاءات جازان 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بمدينة جيزان، وشارك الطلاب في ورش العمل والمحاضرات التفاعلية التي قدمها خبراء ومختصون في سوق العمل حول التأهيل والإرشاد المهني.

وتجول الطلاب والطالبات في أقسام الملتقى، وتعرفوا على الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق للطلاب والطالبات، ودوره في تأهيل وتدريب وتمكين الموارد البشرية الوطنية في سوق العمل.

وتطرقت دورات الإرشاد المهني إلى أبرز المسارات التي يحتاجها الشاب والفتاة قبل دخول سوق العمل، في مراحل دراسية مختلفة فيما يخص توجيههم وتهيئتهم لسوق العمل، وتوعيتهم وتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل لمساعدتهم على رفع مستوى ثقافة العمل والتهيئة لبيئة العمل.

كما ناقشت ورش العمل الموجهة للطلاب والطالبات، التخطيط لمهن المستقبل، والتعرف على الميول المهنية، والتهيئة لدخول سوق العمل، ومهارات التواصل، ومواجهة التحديات، والتخطيط الشخصي.

ويعقد "هدف" الملتقى بمشـاركة عـدد كبيـر مـن المختصين والمهتمين في تنميـة المـوارد البشـرية، والكـوادر الوطنيـة المؤهلة، وممثلـي القطـاع الخـاص، ومسؤولي الأجهزة الحكوميـة ذات العلاقـة بسـوق العمـل؛ بهدف الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية.

// انتهى //

13:05ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الطلاب والطالبات يتعرفون على برامج ودورات الإرشاد المهني في لقاءات جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.