السعودية اليوم / سمو أمير نجران يفتتح مشروع تطوير مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة



نجران 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

افتتح صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، اليوم، مشروع تطوير مقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، ورعى توقيع عقود عمل 125 خريجًا مع شركة "سند" لحفر آبار البترول والغاز، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأزاح الأمير جلوي بن عبدالعزيز الستار إيذانا بافتتاح المشروع، ثم تجول في أرجاء المقر، واستمع إلى إيجاز عن تفاصيل المشروع، والخدمات الإدارية والتدريبية التي يحتضنها، في شرح قدمه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، سعيد بن أحمد آل جبار.

وأوضح آل جبار في كلمته خلال الحفل المقام بهذه المناسبة، أنه تم اعتماد مشروع التطوير، ليتواءم مع متطلبات الإدارة، مبينًا أن وحدات التدريب بالمنطقة تحتضن نحو سبعة آلاف متدرب ومتدربة، في تخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، ومنها ما تمت الشراكة عليه، بتوظيف بعض الخريجين في شركة حفر آبار البترول والغاز.

ورعى سمو أمير منطقة نجران، توقيع المرحلة الأولى من خمس مراحل، تشمل 125 فرصة عمل بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بنجران، وشركة "سند" لحفر آبار البترول والغاز، ومن ثم جرى تكريم الجهات المشاركة في الحفل.

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13:04ت م

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