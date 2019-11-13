السعودية اليوم / تقنية البنات بالقطيف تكرم الشركاء المساهمين في تدريب وتوظيف الخريجات



القطيف 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

احتفت الكلية التقنية العالمية للبنات في محافظة القطيف التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني من خلال كليات التميز أمس، بتكريم 60 شريكاً من الذين أسهموا في دفع مسيرة برامج التدريب والتوظيف لطالبات وخريجات كلية لينكون للعام الدراسي 2019م، وذلك في قاعة فندق الهيلتون بالظهران.

ونوهت عميدة الكلية جين لورد بدور الشركاء في نجاح مسيرة عمل الكلية ومساهمتهم في تأهيل الكوادر الوطنية بالتدريب والتوظيف، مشيرة إلى أن ٣٠% من خريجات الكلية لهذا العام قد حصلن بالفعل على فرص وظيفية في العديد من القطاعات التجارية في المنطقة في قطاعات السفر السياحة، والضيافة والفندقة، وتنظيم الفعاليات، والصناعة، والبيع بالتجزئة، والاستثمارات المالية، والقطاع الصحي من خلال ألتحاقهن بـ 60 شركة من الشركات العاملة في المنطقة، مشيرة إلى تدريب 920 طالبة على رأس العمل خلال هذا العام في درجتي الدبلوم و الدبلوم المساعد.

وتضمن حفل التكريم استعراض عدد من قصص النجاح لخريجات الكلية اللاتي تم توظيفهن، واستعراض تجاربهن وأهم المهارات التي تم تنميتها من خلال الدراسة والتدريب على رأس العمل.

وفي ختام الحفل تم تكريم الشركاء بتقديم شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية.

// انتهى //

13:04ت م

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