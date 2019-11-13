

الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان اكتمال مشروع تأهيل مختبر ميناء جدة الاسلامي بتكلفة إجمالية بلغت 4,938,783 ريالًا.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير وتأهيل مختبراتها لتحسين جودة الخدمات المقدمة في مجال الفحص المخبري، وضمن منجزات الوزارة التي تتماشى مع مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الدكتور البطشان أن الوزارة عملت على تأهيل المختبر بأعلى المواصفات وإعداده بأحدث التجهيزات المخبرية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمختبر 850 مترًا مربعًا، مبينًا أن المختبر يشمل أقسام البكتيريا والفيروسات والطفيليات والأحياء الجزيئية.

وحول مهام المختبر، بين البطشان أن المختبر سيقوم بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تمكنت خلال عام 2018م من إجراء 95,425 اختباراً بمختبر ميناء جدة الإسلامي، كما تواصل الوزارة دعم مختبراتها وإمدادها بكوادر من الأخصائيين ذوي الكفاءة والخبرات العالية، وأجهزة ومعدات متطورة وفائقة الدقة.

// انتهى //

13:04ت م

0079





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "البيئة" تعلن اكتمال تأهيل مختبر ميناء جدة الإسلامي لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.