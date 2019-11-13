السعودية اليوم/ اختتام برنامج "أتقن" بمرحلته الخامسة بتقني الأحساء



الأحساء 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات برنامج "أتقن" الذي تنظمه الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، للأسبوع الثالث على التوالي، وهو أحد البرامج التابعة للتدريب المجتمعي في مرحلته الخامسة، بمشاركة ٦٠ متدربة.

وتضمن برنامج "اتقن" ثلاث برامج تدريبية في صيانة الحاسب الآلي، والفوتوشوب، والأمن السيبراني، تكسب الملتحقات فيها مهارات إبداعية مختلفة.

// انتهى //

13:00ت م

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