السعودية اليوم / مؤتمر عربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في القاهرة



القاهرة 16 ربيع أول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع مجموعة المواساة المؤتمر العربي الثامن عشر "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات" في القاهرة خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر.

وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم إنه تم اعتماد المؤتمر وورش العمل المصاحبة بعدد 30 ساعة تعليم طبي مستمر ،وذلك من قبل الهيئة

وأوضح أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات، إضافة إلى ثلاث ورش عمل تشمل 23 ورقة عمل يقدمها 37 متحدث من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول نموذج الرعاية الصحية الشاملة المأمول ووضع الأسس لتطبيقه في العالم العربي للوصول الى نظام صحي ذي كفاءة عالية وفعال قادر على تقديم خدمات صحية تتوافق واحتياجات وطموحات المستفيد ،ورصد تحديات تطبيق هذا النظام ومتطلبات نجاحه.

// انتهى //

12:58ت م

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القاهرة 16 ربيع أول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واستنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالشراكة مع مجموعة المواساة المؤتمر العربي الثامن عشر "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات" في القاهرة خلال الفترة من 9 الى 11 ديسمبر.وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم إنه تم اعتماد المؤتمر وورش العمل المصاحبة بعدد 30 ساعة تعليم طبي مستمر ،وذلك من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة العربية لاعتماد الشهادات المهنية.وأوضح أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات، إضافة إلى ثلاث ورش عمل تشمل 23 ورقة عمل يقدمها 37 متحدث من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وتقديم خدمات الرعاية الصحية.وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول نموذج الرعاية الصحية الشاملة المأمول ووضع الأسس لتطبيقه في العالم العربي للوصول الى نظام صحي ذي كفاءة عالية وفعال قادر على تقديم خدمات صحية تتوافق واحتياجات وطموحات المستفيد ،ورصد تحديات تطبيق هذا النظام ومتطلبات نجاحه.// انتهى //12:58ت م0074

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