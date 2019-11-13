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2019-11-13 طقس مكة غير مستقر حتى السادسة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل، محافظات جدة، والليث، ورابغ، وخليص.

ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. شارك الخبر







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