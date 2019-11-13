عاملة بنغلادشية تصور فيديو سرًّا لإنقاذها!

2019-11-13

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

ادعت إحدى العاملات من بنغلادش، في مقطع فيديو، أنها تتعرض لسوء المعاملة أثناء عملها لدى عائلة سعودية.

وبحسب موقع مترو البريطاني، تم تصوير الفيديو سرًّا من داخل منزل العائلة في جدة، وتزعم فيه أنها ظلت مقيدة اليدين لمدة أسبوعين.

ورصدت العاملة سوء المعاملة التي تعرضت لها قائلة: ربما لن أعيش طويلاً، من فضلكم أنقذوني، لقد حبسوني لمدة 15 يومًا بالكاد قدموا لي أي طعام، وأحرقوا يدي بالزيت الساخن ثم قيدوني.

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وأضافت أنها تعرضت للضرب مرارًا، متابعة: أعتقد أنني سأموت، أرجوكم أنقذوني وخذوني بعيداً عن هنا.

لكن من غير الواضح متى تم تصوير اللقطات، لكنها لا تزال في جدة، وتمت مصادرة هاتفها وفقًا لتقارير مترو، التي أكدت أيضًا أن عائلتها تحاول استعادتها لكنها فشلت حتى الآن.

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