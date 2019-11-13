اخبار السعوديه

لا صحة لاستئناف رحلات قطار الحرمين اليوم

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم لا صحة لاستئناف رحلات قطار الحرمين اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-13

لا صحة لاستئناف رحلات قطار الحرمين اليوم

لاستكمال تجهيزات فنية بالمحطة الجديدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قالت مصادر إن الأنباء التي يتم تداولها حول استئناف رحلات قطار الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بداية من اليوم الأربعاء غير صحيحة.

Advertisements

وأكدت المصادر أن العمل متواصل لاستكمال بعض التجهيزات الفنية في محطة القطار الجديدة بمطار الملك عبد العزيز الدولي، كما أن أعمال التجارب مع المسار الجديد لا تزال جارية، بحسب ما ذكرت “المدينة”.

ومن المقرر أن تعلن الشركة للخطوط الحديدية (سار) موعد استئناف الرحلات بعد التأكد من جاهزية المسار والمحطة البديلة بالمطار.

وتعرضت محطة السليمانية لحريق مطلع الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف الرحلات حتى يتم الانتهاء من المسار البديل الذي يقع في الجهة الشرقية من المحطة.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا صحة لاستئناف رحلات قطار الحرمين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا