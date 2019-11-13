ترجمة درس السديس مباشرة بخمس لغات

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

ترجمت الإدارة العامة للغات والترجمة، درس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس والذي قدمه بالمسجد الحرام، وشرح خلاله كتاب تفسير ابن سعدي لآيات من سورة الحديد، كما شرح من كتاب عمدة الأحكام “كتاب الصلاة” وقد تمت ترجمة ذلك إلى خمس لغات هي: الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والأوردو، والمالاوية.

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وأوضح مدير الإدارة العامة للغات وللترجمة عماد بن طه باعقيل أن الإدارة ترجمت الدرس مباشرةً على الهواء وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطب الحرمين الشريفين من خلال تخصيص أماكن معينة لكل لغة ووضع لافتات مترجمة للغات المختلفة توضح للحضور أماكنها وتواجد مترجمين ميدانيين يرتدون زياً تعريفياً موضحاً به كل لغة، يقومون بترجمة الدروس بصورة مباشرة، ويجيبون على مختلف الاستفسارات.

وأضاف أن الإدارة أعلنت عن الترجمة بعد صلاة العصر والتعريف بأماكن الترجمة، وذلك بمتابعة مساعد مدير الإدارة العامة للغات وللترجمة أحمد الجميعي.