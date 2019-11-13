أمانة العاصمة المقدسة تصدر شهادة تأهيل بيئي لإنشاء مردم جديد للنفايات بمكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، شهادة تأهيل بيئي لإنشاء مردم جديد للنفايات بمكة المكرمة، بمساحة بلغت أكثر من 7 ملايين متر مربع، تحت إشراف الإدارة العامة للنظافة.

يأتي هذا المشروع بتوجيه من أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وبمتابعة لجنة مشكلة من جهات عدة ذات العلاقة، وذلك نظرا للتمدد العمراني والزيادة في نواتج الاستهلاك البشري للمواد والمخلفات.

ويقع مردم النفايات الجديد خارج النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة، ويبعد عن المردم الحالي للنفايات مسافة أكثر من 15 كم، حيث انتهي من جميع التصاميم الهندسية الخاصة بجميع مراحل العمل، وروعي بعد المخططات السكنية عن موقع المردم الجديد، إضافة إلى التوجهات الحالية والتطويرية لقطاع النفايات من خلال إعادة تدوير النفايات والاستفادة من النفايات البلدية الصلبة.