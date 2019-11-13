خبراء دوليون يشاركون في ورشة عمل حول "تعزيز مواءمة التدريب التقني والمهني مع القطاع الخاص"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض

نظمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع البنك الدولي أمس بالرياض، ورشة عمل "تعزيز مواءمة التدريب التقني والمهني مع القطاع الخاص"، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وممثلون عن البنك الدولي.

وتهدف الورشة للاستعانة بالخبراء الدوليين لتعزيز التدريب وإقامة روابط فعالة مع أصحاب العمل، وتبادل الخبرات من الدول الأخرى، إضافة إلى تنظيم حلقات نقاش حول تعزيز التدريب والروابط مع أصحاب العمل في المملكة.

Advertisements

وتحدثت في الورشة الشريكة المؤسسة وشريكة إدارة البحوث الاقتصادية والاستشارات، الدكتورة نيكولا دول، عن استهداف التدريب وأنشطة الوساطة في سوق العمل، واستعرضت تجربة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

كما استعرض رئيس مركز التنمية البشرية في مؤسسة تشيلي هيرنان أرانيدا تجربة دولة تشيلي لجعل التدريب التقني والمهني أكثر استجابة لاحتياجات الصناعة.

بدوره أوضح رئيس الشراكة الصناعية والتزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات في المؤسسة الوطنية الهندية لتنمية المهارات، غوراف كابور، تجربة دولة الهند في استخدام مجالس القطاعات لتقليل الفجوات والنقص في المهارات، وتحسين إنتاجية الموظفين في سوق العمل.

وتضمنت الورشة حلقات نقاش بين المسؤولين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكلا من وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للاستثمار، صندوق تنمية الموارد البشرية، مجلس الغرف السعودي والخبراء الدوليين.