السعودية | مفاجأة.. كابتن ماجد وغراندايزر في معرض بالرياض

شكرا لقرائتكم مفاجأة.. كابتن ماجد وغراندايزر في معرض بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح معرض الأنيمي السعودي أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبي وعشاق الأنيمي الياباني، حيث تنتظرهم العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض، والذي تبدأ فعالياته يوم غد الخميس 14 نوفمبر ويستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019 .

ويعد معرض الأنيمي السعودي أكبر حدث للأنيمي في الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الأنيمي الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنيمي من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافةً إلى متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنيمي للزوار. كما سيستمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنيمي .

وتحظى الأنيمي اليابانية بجماهيرية كبيرة في المملكة، إذ ارتبطت بطفولة الكثير منهم منذ السبعينيات وحتى اليوم، عبر العديد من "أفلام الأنيمي" المدبلجة التي كانت تعرض على القنوات التلفزيونية، ويأتي في مقدمتها "الكابتن ماجد"، الذي يتواجد مؤلفه ورسام شخصيته الرئيسة "يويشي تاكاهاشي" ضمن حضور المعرض، كما سيكون أحد ضيوف جلسات النقاش .

كما أن هناك عرضا خاصا للجمهور ولأول مرة يجمع أساطير غناء الأنيمي اليابانيين الذين قدموا أغنيات شهيرة مثل: غراندايزر ومازنجر و جونقر. ويقام معرض الأنيمي على أرض المعارض في منطقة واجهة الرياض.