توقعات طقس الأربعاء: سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الأربعاء)، استمرار تهيؤ الفرصة لتكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق. وتغطي هذه الحالة المناخية مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان. كما يُتوقع أن يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من تبوك. ويُتوقع أن تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 35 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 10 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.q1

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