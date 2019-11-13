“الغذاء والدواء” تحذّر من أحد أنواع الكريمات لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم (الثلاثاء)، من منتج يحمل اسم الكريم المركز “love beauty”، لاحتوائه على نسبة عالية جداً من مادتي الرصاص والزئبق. وأوضحت الهيئة أنها حللت منتجاً يتم الترويج له عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وذلك بعد تلقي بلاغ من أحد المستهلكين عن تسبب المنتج في ظهور آثار جانبية.

وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج على نسبة عالية جداً من مادتي الرصاص والزئبق تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. وأضافت الهيئة أن المنتج لم يتم إدراجه في نظام إدراج منتجات التجميل الإلكتروني، ولم يتم كتابة البيانات على العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي. وشددت على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة، مؤكدةً أنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين.