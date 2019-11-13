شاهد: “آل الشيخ” يفاجئ الأمير “بدر بن عبدالمحسن” بهدية تمثال له من الذهب الخالص

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. كرم رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الأمير بدر بن عبدالمحسن، معلنًا تسمية مسرح جامعة الأميرة نورة بـ مسرح البدر كما قدم له هدية عبارة عن تمثال من الذهب .

وانطلقت ليلة البدر التي تتخللها أمسية شعرية لمهندس الكلمة، في واجهة الرياض الليلة بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي سيقدم العديد من الأغنيات من كلمات البدر، وذلك بمشاركة نخبة من الفنانين، منهم عبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد نشر مقاطع فيديو عبر حسابه تويتر، كشف فيها أبرز التحضيرات لليلة الغنائية الساهرة.

وأعلن آل الشيخ عن مفاجأة سارة للجمهور بإعلانه ظهور الفنان عبدالمجيد عبدالله في ليلة البدر؛ وهي المشاركة الثانية للفنان عبدالمجيد عبدالله في فعاليات موسم الرياض بعد ظهوره في حفلة ليلة سهم الماضية.





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