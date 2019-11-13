مفاجأة من «أبل» لعشاق «آيباد».. تعرّف عليها

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تستعد شركة “أبل” الأمريكية، لتقديم مفاجأة مدهشة لعشاق حواسيبها اللوحية “آيباد”، وصفتها تقارير صحفية عالمية بأنها ستكون مفاجأة “ثلاثية الأبعاد”.

وأوضحت التقارير أن حاسب “آيباد برو” الجديد؛ سيتم طرحه في النصف الأول من عام 2020 المقبل.

كما سيتم دعم “آيباد برو” الجديد بعدد من الميزات الذكية الجيدة؛ أبرزها مستشعر جديد “ثلاثي الأبعاد”، يشبه بصورة كبيرة تقنية “فيس آي دي”؛ ولكن مدعومة بكاميرات ذات قدرات فائقة.

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وسيُمَكّن المستشعر ثلاثي الأبعاد، حاسب “آيباد برو”، مستخدمه من إعادة بناء الغرف والأشياء وربما الأشخاص؛ لتجربة “واقع معزز” جديدة كليًّا على الشركة الأمريكية.

وستدعم المستشعرات الجديدة ثلاثية الأبعاد، سماعات رأس جديدة تنوي أن تطرحها “أبل” لتتوافق مع حواسيب “آيباد”؛ بحيث يمكن للشخص السير والعيش مع كائنات افتراضية، يصممها الشخص من خياله.

وأوضحت التقارير أن سماعات الرأس الجديدة، لن يتم طرحها في عام 2020؛ بل قد تتأخر إلى عام 2021، حتى تخوض كل الاختبارات اللازمة، قبل طرحها رسميًّا في الأسواق.

