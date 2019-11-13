︎ :
.
أعلنت منصة “نتفليكس” أنها ستوقف خدماتها على عدد من الأجهزة القديمة، بما في ذلك بعض التلفزيونات الذكية، وفق ما ذكر موقع “ذا فيرج”.
وأوضح المصدر أن المنصة الأميركية الخاصة بخدمات البث التدفقي لن تعرض، ابتداء من 1 ديسمبر، أي محتوى على بعض الأجهزة القديمة، مثل التلفزيونات القديمة لشركتي سامسونغ وفيزيو.
هذا الإعلان أكدته شركة “سامسونغ”، التي أفادت بتوقف خدمة “نتفليكس” على أجهزة التلفاز الذكية القديمة، التي أنتجت بين عامي 2010 و2011، بسبب ما وصفته بـ”قيود تقنية”.
كما قالت “فيزيو” إن أجهزتها، التي يبلغ عمرها 4 سنوات أو أكثر، لن تدعم بعد الآن خدمات نتفليكس.
ومن المنتظر أن يواجه مستخدمو الأجهزة المستهدفة رسالة على شاشات أجهزتهم، تعلن توقف خدمة نتفليكس بشكل نهائي.
وذكر “ذا فيرج” أنه مع مرور الوقت ستتوقف “نتفليكس” عن دعم كل الأجهزة القديمة، الأمر الذي قد يجر عليها انتقادات كثيرة، على اعتبار أن الناس عادة يميلون إلى استخدام أجهزة التلفاز لفترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر نتفليكس تودع بعض الأجهزة القديمة.. من بينها “سامسونغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.