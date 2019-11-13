«الأرصاد» عن الطقس المرتقب: يشمل أمطارًا رعدية وسيولًا

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار رعدية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتساقط للبرد والسيول، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»- في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق تبوك «البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، وضباء» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، وينبع» تتأثر بأمطار رعدية، وأتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أما مناطق مكة المكرمة «أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، رنية، وميسان»، والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، وقلوة»، وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل»، وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، وهروب»، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول.

وفي تقريرها لطقس، اليوم الأربعاء، قالت هيئة الأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».

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وتوقَّعت تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيفة الموج إلى متوسطة الموج.