مؤسسة النقد تستبدل 40 مليون ريال ورقي بعملة معدنية

بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بسحب الريال الورقي من التداول، وإحلال الريال المعدني بدلًا عنه.

ونشرت قناة الإخبارية تقريرًا مصورًا يفيد بأنَّ مؤسسة النقد قامت بسك 180 مليون ريال معدني، ويجري حاليًا تداولها في أسواق المملكة، وقد استقبلت أسواق المنطقة الشرقية، في الأشهر العشرة الماضية، نحو 40 مليون ريال معدني.

وأضاف التقرير أنَّ مؤسسة النقد طمأنت سكان المنطقة الشرقية، بأنَّ الريال المعدني متوفِّر في المنطقة بشكل كبير، من خلال البنوك والمصارف، والجمهور الذي يستطيع الحصول على الريال المعدني، بنسب محددة؛ حيث تتم عملية التغذية من المركز الرئيسي لمؤسسة النقد، وتتنقل إلى الفروع في جميع مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية أكتوبر الماضي، صرفت مؤسسة النقد نحو 40 مليون ريال معدني في المنطقة الشرقية، منها 9 ملايين ريال للأفراد وحدهم.