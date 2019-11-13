زار سفير مملكة الدنمارك لدى السعودية، أوله موسبي، أمس الثلاثاء، مهرجان السمح الموسمي المقام في محافظة دومة الجندل، ضمن زيارته لمنطقة الجوف.
وكان في استقباله رئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي لمهرجان السمح الموسمي المهندس فهد إبراهيم العنزي .
وتجوَّل السفير الدنماركي في المهرجان ومعارض السمح، واستمع لشرح من المهندس العنزي عن نبتة السمح من القطاف وحتى استخلاص المسحوق منها والاستفادة منها بطرق شتى في العديد من الأكلات وأشهرها البكيلة التي تعدّ بمزج التمر المطحون والسمن والسمح، بالإضافة إلى الاستخدامات الأخرى كالخبز والكيك والعصيد ، مبديًا السفير الدنماركي إعجابه ومرافقيه.
وفي ختام الزيارة قدَّم الرئيس التنفيذي للمهرجان هدية تذكارية للسفير الدنماركي، الذي شكر القائمين على المهرجان متمنيًا لهم التوفيق .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زيارة سفير الدنمارك بالمملكة لمهرجان السمح الموسمي بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.