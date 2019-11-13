«تعليم وصحة جازان» يطلقان مشروع سلامة الأطفال

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورات التدريبية للمرشدين والمرشدات الصحيين، التي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بالتعاون مع صحة جازان حول مشروع «سلامة الأطفال».

وحضر الفعاليات مساعد المدير العام لتعليم جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد عسيري، ومساعد مدير تعليم صبيا للشؤون المدرسية ربيع عطية، ومساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور حسن سويدي.

وأوضح مساعد المدير العام لتعليم جازان للشؤون المدرسية أنَّ الدورة استهدفت في يومها الأول تدريب 40 مرشدًا صحيًا، وتناولت التعريف بقواعد الأمن والسلامة للأطفال في المنزل والطريق والمدرسة، ودور المرشد الصحي داخل المدرسة، سعيًا لتعزيز الحسّ المعرفي لدى المتدربين وحماية الطلاب من كل ما قد يؤذي سلامتهم، ابتداءً من المنزل والطريق، وصولًا إلى المدرسة.