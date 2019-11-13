«صحة الطائف» تؤخر مستحقات منسوبيها 10 أشهر.. والمتحدث يتهرب من التعليق

اشتكى عدد من منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف من تأخر صرف مستحقات لهم، سبق أن صدرت لها أوامر دفع من وزارة المالية قبل أكثر من ١٠ أشهر.

وبيَّن الموظفون في شكاوى تلقتها «عاجل» أن أخطاء مشتركة في عملية الدفع، تسببت في إيقاف صرف مستحقاتهم متسائلين عن سبب تأخر معالجة هذه الإشكالية.

وقال الموظفون إن المستحقات متنوعة؛ من ضمنها انتدابات مستحقة وبدلات ومكافآت، إضافة لتعويض إجازات، وغيرها من المستحقات.

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وناشد الموظفون المعنيين في وزارتي الصحة والمالية بالنظر في الإشكالية وسرعة معالجتها وصرف مستحقاتهم المتعثرة.

من جانبه تهرّب متحدث صحة الطائف، من الرد على استفسار «عاجل» حول شكاوى الموظفين، أو مناقشة تفاصيلها، وانبرى يكيل التصريحات الإنشائية البعيدة كل البعد عن محتواها، وأحال الموظفين إلى رقم 920009080 في الموارد البشرية.

وقال المتحدث: «حرصا من وزارة الصحة على تقديم جميع الخدمات للموظفين والإجابة على استفساراتهم فقد تم تخصيص مركز اتصال لجميع موظفي الوزارة حيث يمكن الاتصال من قبل الموظف على الرقم ‏920009080 خلال ساعات العمل وطلب أي معلومة أو تقديم شكوى أو متابعة.. حيث أن هذه الخدمة مقدمة من قبل وكالة الموارد البشرية».