السعودية اليوم / "تكامل" ينظم زيارة فندقية لطالبات جامعة الأميرة نورة



الرياض 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

نظم المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، زيارة لمجموعة من طالبات كلية الإدارة والاعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى فندق انتركونتيننتال الرياض، وذلك لغرض توعية الطالبات بأهمية البعد المجتمعي والحضاري للعمل في المهن المرتبطة بالقطاع السياحي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية الذي يشرف عليه وينفذه مركز "تكامل"، حيث تهدف هذه الزيارة لتنمية المعرفة والوعي بأهمية المهن في الأنشطة السياحية والترغيب بمستقبل الفرص الوظيفية في القطاع السياحي الواعد بالمملكة.

وجرى خلال الزيارة، اطلاع الطالبات على أقسام الفندق الرئيسية والمسارات الوظيفية لعددٍ من المهن في المنشأة ومجالات التطور والابداع في تلك المهن، كما التقين بعدد من منسوبي ومنسوبات الفندق، واستمعن إلى قصص النجاح التي اوصلتهم إلى ما هم عليه الآن من مراكز قيادية في المنشآت الفندقية.

وتهدف هذه الزيارة الى اطلاع الطالبات على مهام ومسؤوليات وأنشطة الهيئة وتعزيز ثقافة العمل السياحي وتوعية الطالبات بأهمية البعد المجتمعي والحضاري للعمل في القطاع السياحي، وترسيخ مفهوم ومبادئ سلوكيات المهنة من خلال الاطلاع على تجارب وخبرات العاملين والعاملات في مجال الأنشطة السياحية، وتحفيزهن للانخراط في المسار الواعد لمهن قطاعات السياحة.

من جهتها قدمت كلية الإدارة والأعمال بجامعة الأميرة نورة شكرها للهيئة على اتاحة الفرصة لطالبات الكلية للاستفادة من برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية، مؤكدة على أهمية الحصيلة المعرفية والتوعوية التي خرجن بها طالبات الكلية من هذه الزيارة.

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10:00ت م

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