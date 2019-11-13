السعودية | أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو لتحسين التعليم وتعزيز البحث في جامعات الدول الأعضاء بالمنظمة

المناطق _ الرياض

دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، الجامعات في الدول الأعضاء في المنظمة ، إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز البحث والتطوير حتى تواكب الجامعات ذات المستوى العالمي .

وفي هذا السياق وجّه الأمين العام هذه الدعوة في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف ، خلال حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين للجامعة الإسلامية في أوغندا الذي عُقد يوم 9 نوفمبر 2019م ، في امبالي بجمهورية أوغندا .

وهنأ الأمين العام الخريجين ، ونصحهم بمواصلة تطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة .

وتحدث في الحفل عدد من المسؤولين من مختلِف البلدان ، الذين أشادوا بالمنظمة لالتزامها بتعزيز التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا داخل الدول الأعضاء في المنظمة ، ودعمها الثابت للجامعة الإسلامية في أوغندا .

وسجّلت الجامعة تحت رعاية المنظمة إنجازات كبيرة تراوحت بين الرفع من مستوى برامجها الأكاديمية ، وتحديث بنيتها التحتية وتطويرها ، وكانت الجامعة الإسلامية في أوغندا انطلقت مع 88 طالباً فقط في العام 1988م ، لكنها تضم الآن أكثر من 10245 طالباً ، إلى جانب 7 كليات بدل كليتين اثنتين فقط في بدايتها ، كما توسعت إلى أجزاء أخرى من البلاد من خلال إنشاء ثلاثة فروع جامعية أخرى ، إضافة إلى المقر الجامعي الرئيسي في امبالي .

وشهد الحفل هذا العام تخريج 2261 طالباً من مختلِف الدرجات التي تراوحت بين شهادات الدراسة الجامعية والدكتوراه .