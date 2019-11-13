السعودية اليوم / سبعة قتلى على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الأفغانية



كابل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

قتل سبعة أشخاص على الأقل فيما أصيب سبعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة صباح اليوم في كابل.

وأوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي في تصريح أن الانفجار وقع على مقربة من وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن جميع القتلى من المدنيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء.

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09:42ت م

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