السعودية اليوم / مدني حائل يباشر عدداً من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية



حائل 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن الدفاع المدني بالمنطقة تابع المتغيرات الجوية التي شهدتها المنطقة وصحبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل وبعض محافظاتها، مفيداً أن الفرق الميدانية باشرت عدداً من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار.

وأشار إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجه منبهاً لضرورة اتخاذ الحيطة لسالكي الطرق القريبة التي تعبر مجرى الوادي.

وأهاب المقدم الحربي بالجميع بتوخي الحيطة والحذر وإتباع تعليمات السلامة، مضيفاً أن الفرص لا زالت قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة القادم.

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09:26ت م

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