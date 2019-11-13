فهد السديري رئيساً تنفيذياً للكهرباء

2019-11-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر مجلس إدارة السعودية للكهرباء قراراً بتعيين فهد بن حسين السديري، رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ أمس الثلاثاء 2019/11/12م.

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فهد السديري شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية للمالية والتخطيط ومراقبة الأداء، وكان قد التحق بالعمل في شركة الكهرباء السعودية كمحاسب عام 1994، وتدرج بعدها في المناصب الهامة بالشركة، كما شغل العديد من المناصب القيادية في بنك الرياض وفي البنك السعودي الأمريكي.

كما شغل فهد السديري منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة سامبا المالية .

وفهد السديري حاصل على شهادة البكالوريوس كمحاسب من جامعة داكوتا الأمريكية عام 1983م.







