السعودية | السعودية.. سحب رعدية ممطرة في مناطق عدة

شكرا لقرائتكم السعودية.. سحب رعدية ممطرة في مناطق عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

حركة رياح

ويتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك. وأشار تقرير للهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كيلومترا في الساعة تصل إلى 45 كيلو مترا في الساعة على الجزء الجنوبي.

كما يتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين ومترين ونصف على الجزء الجنوبي، مشيرا إلى أن البحر سيكون متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وتوقع ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وأن يكون البحر قليل إلى متوسط الموج.