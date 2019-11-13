أكدت هيئة حقوق الإنسان أن النسوية في السعودية غير مجرّمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة؛ مشيرة إلى النقلات النوعية التي شهدتها حقوق المرأة التي مكنتها من كافة حقوقها لتصبح شريكا مهما في تحقيق التنمية المستدامة، وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “حقوق الإنسان”: “النسوية” ليست جريمة في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.