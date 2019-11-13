عروس تسأل عبر “تويتر” عن المحال الرخيصة لتجهز لزفافها فتنهال عليها المساعدات العينية

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وجدت تغريدة متداولة على “تويتر” تضمنت رسالة من فتاة والدها عاطل عن العمل، تطلب مساعدتها على معرفة محال تزيين رخيصة بالدمام، كي تتمكن من التجهيز لزواجها الذي اقترب موعده، تجاوبا كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي.

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وذكرت الفتاة في رسالتها، التي نشرها حساب “أسال الشرقية” على “تويتر”، أن مهرها لا يتجاوز 25 ألف ريال، وهي تود التجهيز لزواجها في حدود هذا المبلغ.

وقدم المتفاعلون مع الرسالة للفتاة المساعدات والتبرعات العينية المجانية، بينهم أصحاب وصاحبات محال تزيين تبروعوا بتزيينها مجانا، وأصحاب محلات حلويات وتصفيف شعر وغيرهم من المغردين.

وتبرع لها المغردون المتفاعلون مع المناشدة بالتزيين مجاناً، والحلويات والشيكولاتة اللازمة للزفاف، والتوصيل والزفة مجاناً، وقدم لها متبرع فستان الزفاف، وتبرع لها آخر بغرفة مجانية لمدة 3 أيام بأحد فنادق الدمام، وغير ذلك من المساعدت التي انهالت على الفتاة.

