︎ :
.
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الثلاثاء)، مقطع فيديو جديداً للطفل الذي أمّ المصلين في مباراة الهلال وأوراوا على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأظهر الفيديو، الطفل علي عبدالسلام اليوسف (14 عاماً) وهو يقرأ آيات من سورة غافر بصوت شجي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو لتلاوة خاشعة لإمام المصلى المتنقل، التابع لمكتب الدعوة بالنظيم والجنادرية، نالت إعجاب واستحسان الكثيرين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو للطفل صاحب الصوت الشجي في مباراة الهلال وأوراوا يلفت الانتباه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.