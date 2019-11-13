موسم الرياض: إغلاق منطقة «وادي نمار» لهذا السبب

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. أبدى موسم الرياض اعتذاره لزائري فعاليات «وادي نمار»، بعد إغلاقها أمس (الثلاثاء) بسبب الظروف الجوية ورحب الموسم في تغريده عبر حسابه في تويتر بزائري «وادي نمار» اليوم (الأربعاء)





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