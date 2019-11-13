مجيد الفوزان في جنوب أفريقيا لهذا السبب!

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مجيد الفوزان في جنوب افريقيا، هو العنوان الذي احتفى به عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “تويتر”، تقديرا للمنشد عبدالمجيد الفوزان، الذي أعلن تلقيه دعوة من وزارة السياحة لدولة جنوب إفريقيا ليزورها ويعرّف عنها.

عبدالمجيد يغطي في سناباته يوميات رحلته بطريقة شيّقة بين 50 بلدا حول العالم، وخرج ليؤكد، في فيديو أن اختياره من قبل وزارة السياحة في جنوب أفريقيا تأتي كمرة أولى من نوعها لمؤثر خليجي خاصة أن اختياره جاء بمتابعة الناس وتحفيزهم الدائم ودعمهم القوي.

وشكر الفوزان في فيديو، موجهي الدعوة ورعاتها وجمهوره، مثمنا ما جاءت به الدعوة من جولة جديدة له ليس كزائر بل صاحب تأثير خليجي كواحد من أهل البلد.

