السعودية اليوم / حرائق الغابات تأتي على أكثر من 1ر1 مليون هكتار في شرق أستراليا



كانبرا 16 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 13 نوفمبر 2019 م واس

ذكرت سلطات الإطفاء في أستراليا أن أكثر من 1ر1 مليون هكتار احترق أو ما تزال تحترق في شرق أستراليا بسبب حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت الشهر الماضي.

وأفادت هيئة الإطفاء الريفية بأنه في نيو ساوث ويلز، هناك أكثر من 70 حريقا يشتعل في أنحاء الولاية، من بينها 50 حريقا خارج عن السيطرة، لكن لا يوجد أي منها وصل إلى مستوى طوارئ حتى صباح اليوم.

وتم إصدار تحذير من خطر حريق كارثي يوم الثلاثاء في سيدني ومناطق مجاورة في ظل الطقس الحار والجاف ودرجات حرارة مرتفعة تصل إلى 30 درجة مئوية ورياح قوية بسرعة 80 كيلومترا في الساعة.

وذكرت هيئة الإطفاء الريفية أن الحرائق دمرت 50 منزلا يوم الثلاثاء، ليصل عدد العقارات التي تضررت أو دمرت من الحرائق إلى أكثر من 300 منذ الأسبوع الماضي.

وأضافت أنه لم تسجل حالات وفيات الثلاثاء ، إلا أن 21 شخصا بينهم 13 إطفائيا أصيبوا.

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