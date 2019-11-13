السعودية اليوم / اللجنة الرباعية الاقتصادية تشيد بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه



الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واس

عقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية والتي تضم كلاً من المملكة العربية

كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ، وأهمية تفعيل ماورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.

//انتهى//

05:09ت م

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الرياض 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 12 نوفمبر 2019 م واسعقدت اللجنة الرباعية الاقتصادية والتي تضم كلاً من المملكة العربية السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعا في الرياض يوم الثلاثاء على مستوى كبار المسؤولين والسفراء تم خلاله الإشادة بتوقيع اتفاق الرياض وضرورة تنفيذه بشكل كامل.كما بحث اجتماع الرباعية الاقتصادية الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ، وأهمية تفعيل ماورد في اتفاق الرياض بشأن إدارة موارد الدولة وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى ، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لتحسين الوضع الاقتصادي ودعم أداء البنك المركزي في اليمن.//انتهى//05:09ت م0361

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