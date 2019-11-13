وزير خارجية اليمن يبحث مع ممثلة منظمة الهجرة الدولية خطط مساعدة النازحين

وزير خارجية اليمنيبحث مع ممثلة منظمة الهجرة الدولية خطط مساعدة النازحين

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

بحث وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الثلاثاء، مع ممثلة منظمة الهجرة الدولية لدى اليمن، خطط وبرامج المنظمة في اليمن، لا سيما المتعلقة بمساعدة النازحين اليمنيين وفتح مركز ومكتب جديد للمنظمة بمحافظة مأرب.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن وزير الخارجية اليمني تسلم خلال اللقاء خطاب اعتماد الممثل الجديد لمنظمة الهجرة الدولية لدى اليمن كريستا روتينشتاينر.

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وتطرق الوزير الحضرمي إلى قضية المهاجرين من القرن الأفريقي، مؤكداً أهمية إيجاد حلول جذرية وشاملة لهذه الظاهرةـ معرباً عن تقدير الحكومة اليمنية للجهود التي تقوم بها المنظمة في اليمن.

من جهتها أعربت ممثلة المنظمة عن تطلعها لتعزيز دورها في اليمن بما ينسجم مع خطتها والاحتياجات المتزايدة.