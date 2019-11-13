9 خطوات لحصول المصريين على التأشيرة السياحية للسعودية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

أطلقت السعودية تأشيرات سياحية للمرّة الأولى، لزوارها من 49 دولة معظمها أوروبية بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تمنح بقيمة مالية تبلغ نحو 440 ريالا سعوديا (117 دولارا).



وبموجب التأشيرة سيسمح بالإقامة داخل السعودية لمدة أقصاها 90 يوماً في العام الواحد، ويمكن الدخول بالتأشيرة نفسها عدة مرات، وستكون مدة صلاحيتها للمرة الأولى 360 يوماً من الصدور.

وفي التقرير التالي نوضح طريقة حصول المصريين على التأشيرة السياحية إلى السعودية.

وكشفت شركة "تساهيل" مصر عبر صفحتها الرسمية، الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية للمواطنين المصريين الراغبين في زيارة المملكة العربية السعودية في 9 خطوات، وهي:

- تقديم جواز سفر سارٍ لأكثر من 6 أشهر.

- ألا يقل عمر السائح عن 18 سنة مالم يكن برفقة ولي أمره.

- استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

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- تذكرة سفر (ذهاب وعودة) مؤكدة.

- حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.

- تقديم شهادة تعريف من العمل.

- إثبات ملاءة مالية (تحمل أعباء المعيشة) مقدّم من أحد البنوك.

- تقديم خط سير الرحلة.

- تقديم المعلومات الشخصية بما فيها عنوان المتقدم للتأشيرة داخل مصر.

وشركة "تساهيل" مصر هي المسؤولة عن إنهاء إجراءات الاستقدام والزيارات للمملكة العربية السعودية بمصر.

وتزخر السعودية بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية التي تتمتع بقدرة هائلة على جذب أنظار الزوار والسياح.