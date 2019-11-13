الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار وهطول للأمطار بمعظم المناطق خلال 48 ساعة

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، إن معظم مناطق المملكة تمر بحالة عدم استقرار وهطول أمطار خلال 48 ساعة القادمة.

وأضاف القحطاني بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار على المرتفعات الجبلية، والطائف، وجازان، وعسير، والباحة، تمتدّ إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، والمناطق الشمالية الشرقية والوسطى والشمالية.

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وتابع القحطاني، إن معظم مناطق المملكة تمر بحالة عدم استقرار، حيث هطول الأمطار وتكون السحب الركامية الرعدية الممطرة واردة خلال اليومين المقبلين.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قالت، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان»، مشيرة إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ وأجزاء من منطقة تبوك.