مدني المدينة المنورة: تغيرات مناخية حتى الجمعة.. تجنبوا الأودية والشعاب

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من المخاطر التي قد تصاحب التغيرات المناخية المتوقّعة بالمنطقة حتى يوم الجمعة المقبل.

وأضافت المديرية، أن التغيرات المناخية، تشمل «المدينة المنورة، المهد، الحناكية، العلا، العيص، وبعض أجزاء محافظة ينبع»، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة بسرعة قد تصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة، وذلك وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

ودعت المديرية المواطنين والمقيمين، إلى توخّي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب، لما تشكّله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات، وشددت على أهمية إتباع إرشادات وتحذيرات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي .

Advertisements

وأوضح المتحدث الإعلاميّ لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة وتفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، إن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان».

وتوقعت الهيئة، تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك، مشيرة إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.