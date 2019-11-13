الموافقة على تنظيم هيئة الرياضة

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الآليات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

كما وافق كذلك على تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وعلى تقديم طلب انضمام إلى عضوية نادي المستثمرين على المدى الطويل.

وأطلع خادم الحرمين المجلس في بداية الجلسة على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن، ونتائج مباحثاته مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، وما تم خلالها من التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وكذلك مضمون الرسالة التي تسلمها من أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ترحيب

جدد المجلس ترحيب المملكة بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي، في ظل التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين، ورعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وتأكيد المملكة مواصلة الجهود كافة لدعم اليمن بما يحقق أمنه واستقراره، مثمناً حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه.

وتطرق المجلس إلى ما أكده ولي العهد من حرص المملكة على نصرة الشعب اليمني الشقيق منذ بدء الأزمة، استجابة لطلب قيادته الشرعية، والسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الثلاث، ولوقف التدخلات الخارجية التي تسعى لفرض واقع جديد عليه بقوة السلاح، والانقلاب على شرعيته ومؤسساته، وتهديد أمن المنطقة وممراتها المائية الحيوية للعالم.

أصداء

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن المجلس أعرب عن تقديره لما واكب توقيع اتفاق الرياض من أصداء دولية وعربية، تضمنت الإشادة والتهنئة بتوقيعه، وتثمين الجهود التي بُذلت للتوصل إليه بين الأطراف اليمنية، بوصفه خطوة محورية في مسار إنهاء أزمة اليمن وتعزيز وحدته وازدهاره.

تطوير

تطرق المجلس إلى ما اشتمل عليه توقيع الاتفاقية بين حكومة المملكة والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى، الذي يعد الخامس على مستوى العالم، وما سيوفره من مساحة لتطوير آليات وخطط عمل وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، والإسهام في تبني التقنية وأفضل الممارسات إقليمياً ودولياً.

كما استعرض المجلس جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أكدته المملكة من دعم وتقدير لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستنكارها لاستمرار إيران بالخداع والمراوغة وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة منها للوكالة عن برنامجها النووي، وضرورة مطالبتها بالتعاون الكامل، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة.

تعاون

تناول المجلس ما ورد في اجتماعات أجهزة التقييس الإسلامية والعربية (سميك) في مكة المكرمة بمشاركة 35 دولة، من تأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وتحقيق النمو الاقتصادي، لدول العالم، ولشعوب الدول الإسلامية التي تمثل 24 % من إجمالي سكان العالم، ويتوقع أن يصل حجم سوق الاقتصاد الإسلامي إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2023، مع تطلع المملكة لمزيد من التقارب لرسم مستقبل أكثر إشراقاً ودعماً لاقتصاديات البلدان الإسلامية والعربية، وتيسيراً للتبادل التجاري بينها.

تثمين

ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة، شركاء التنمية، والتميز للمنظمات غير الربحية، والاستدامة.

كما نوه بمشروع «بوابة الدرعية» الذي سيتم تدشينه كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث وما تضمه من معالم أثرية وما تمثله من أهمية تاريخية بارزة.

وأشاد المجلس بحصول الفريق السعودي على المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمي للروبوت «WRO» في المجر، بمشاركة 74 دولة، وتنافس أكثر من 423 فريقاً.

واستعرض عدداً من النشاطات المحلية ومنها المؤتمر الدولي «تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها»، الذي نظمته الهيئة العامة للنقل بجدة، وكذلك أعمال منتدى مسك العالمي في نسخته الرابعة، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية بحضور نحو 5000 شخص يمثلون 120 دولة، وبمشاركة 140 شخصية قيادية وريادية في المنتدى.

موافقات

وافق المجلس على انضمام المملكة إلى رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي بصفة شريك حوار، وقيام وزارة الخارجية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

كما وافق وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس أمن الدولة، وقرار مجلس الشورى رقم (243/ 60) وتاريخ 15/ 2/ 1441، على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ووافق أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وعلى التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (23 ـ 29/ 40/ د) وتاريخ 2/ 6/ 1440 ورقم (33 ـ 2/ 41/ د) وتاريخ 13/ 1/ 1441، على الآليات اللازمة لتحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

اتفاقية

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وقرار مجلس الشورى رقم (227/ 56) وتاريخ 19/ 1/ 1441، وافق المجلس على اتفاقية بين حكومتي المملكة وموريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تفويض

فوّض المجلس وزير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجنوب إفريقيا لدراسة فرص الاستثمار في إنشاء مجمع متكامل للتكرير وصناعات البتروكيميائيات بجنوب إفريقيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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وفوّض المجلس كذلك، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع أعضاء المجموعة العربية للتعاون الفضائي المزمع تأسيسها، في شأن مشروع النظام الأساسي للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

تجديد

جدد المجلس عضوية خالد بن محمد بن ناصر العبودي، وإبراهيم بن محمد بن عبدالله البراهيم، ممثلين عن القطاع الخاص، في مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب.

تنظيم

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2 ـ 58/ 40/ د) وتاريخ 21/ 12/ 1440، على تنظيم الهيئة العامة للرياضة.

كما وافق بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (38 ـ 3/ 41/ د) وتاريخ 27/ 1/ 1441، على قيام صندوق التنمية الصناعية السعودي بتقديم طلب انضمامه إلى عضوية نادي المستثمرين على المدى الطويل، وفقاً للنظام الأساس للنادي.

ترقيات

وافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، على النحو التالي:

01 ترقية سعود بن عبدالعزيز بن سعود المسحان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية.

02 ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة إلى وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

03 ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله العبدان إلى وظيفة (مدير عام التطوير الإداري) بالمرتبة الـ14 بوزارة الحرس الوطني.

04 ترقية فهد بن ناصر بن عبدالعزيز السعدون إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

أبرز القرارات

- الموافقة على آليات تحقيق نتائج أفضل في كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي.

- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للرياضة

- الترحيب بتوقيع اتفاق الرياض

- الترحيب باتفاق إنشاء فرع لمركز الثورة الصناعية الرابعة هو الخامس على مستوى العالم

- استنكار خداع ومراوغات إيران في برنامجها النووي

- تثمين رعاية الملك حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019.

- التنويه بتدشين مشروع «بوابة الدرعية»

- الإشادة بنتائج الفريق السعودي في الأولمبياد العالمي للروبوت

- انضمام المملكة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي

- تبادل تحريات مالية مع الأرجنتين

- اتفاقية مع موريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي

- مشروع تفاهم في مجمع تكرير مع جنوب إفريقيا