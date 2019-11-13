20 عضوا بمجلس شباب نجران

وتضمن القرار تسمية الأعضاء الـ20، حيث يضم كلّاً من، بندر ظافر حسن آل عتيق، سامي سعود حسن العجم، محمد هادي حمد آل منصور، فيصل سويس معضد العجمي، زياد مهدي مانع حيدر، أحمد ناصر نمران الحارثي، عبير محمد الهاجري، رنا سالم آل سالم، عبدالله سالم صالح الصيعري، صالح محمد سعيد آل فطيح، ثامر مفرح حمدان آل مخلص، مهدي سالم مهدي السلوم، نواف عبدالله مسفر آل دغيش، عبدالله داود محمد آل مطارد، حسين محمد عسكر الصقور، فارس محمد حسين آل عقيل، عبدالرحمن سعيد عبدالله الجليل، أحمد بن حمزة أحمد المكرمي، روان علي عبدالله الوايلي، لمياء محسن محمد بالحارث.
من جانب آخر، استعرض أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، التقرير الختامي لأعمال وإنجازات فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة، قدمه مدير الفرع، الرائد عبدالهادي بن محمد بن قعوان.
واطلع على تفاصيل التغطية الجغرافية للمركز، والإنتاجية والإنجازات، وأبرز الأعمال التي شارك فيها الفرع، في المنافذ وفي مبادرة طريق مكة، إضافة إلى الزيارات الميدانية ولقاءات الشراكة.
من جهته، أكد مدير فرع المركز حرصه وفريق العمل على الاستمرارية في تطبيق أعلى معايير الجودة، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات للمواقع كافة، وتوسيع الشراكات مع القطاعات المستفيدة.
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