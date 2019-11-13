أمن الدولة: فيديو إدارة مكافحة التطرف جانبه الصواب

بينت رئاسة أمن الدولة أن الفيديو الترويجي الذي بثه موقع الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة بشأن مفهوم التطرف، والقائمين على المحتوى المذكور، لم يوفقوا في إعداده، ووقعوا في أخطاء عدة خلال إيرادهم تعريف التطرف.

وأشارت الرئاسة إلى أن من قام بإعداد الفيديو ونشره تصرف بشكلٍ فردي جانب الصواب، مما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً.

كما أشارت الرئاسة إلى أن ما نشرته «دوت الخليج» بتاريخ 11 نوفمبر 2019 تحت عنوان «عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد» عارٍ عن الصحة، لأن الرئاسة ليست جهة تنظيمية أو قضائية كما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للحكم والأنظمة الأساسية الأخرى، موضحة أنها قامت بالإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن لدى الجهات المختصة.