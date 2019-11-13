اختبارات لمسار قطار الحرمين البديل

مركز النقل
كما لاحظت «دوت الخليج» إزالة الفاصل الجداري الذي كان يفصل بين محطة القطار والمطار، حيث أصبحت المنطقة تسمى بمركز النقل «transportation center»، وذلك لتسهيلها حركة تنقلات المسافرين أو الحجاج والمعتمرين وعبورهم من المطار مباشرة إلى محطة القطار دون الحاجة للطلوع أو النزول من طوابق مختلفة، وفيما يخص عدد رحلات محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز، أكدت المصادر أنه سيتم البدء بـ12 رحلة أسبوعية، ثم تزيد خلال شهر إلى 18 رحلة حتى تصل بحلول الربع الأول من عام 2020 إلى 24 رحلة، وفيما يخص بيع التذاكر لدى محطة المطار ستكون عبر الشراء الإلكتروني عن طريق الموقع الخاص بحجز قطار الحرمين دون أن يكون هناك منافذ بيع أخرى، وتم توفير 8000 موقف للسيارات مشترك بين محطة القطار والمطار وذلك لخدمة المسافرين عبر المطار ومحطة قطار الحرمين.
محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس
إزالة الفاصل الجداري بين محطة القطار وسميت بمركز النقل
بدء رحلات محطة القطار بـ12 رحلة ثم 18 وصولا إلى 24 بحلول الربع الأول من 2020
توفير 8 آلاف موقف للمركبات لخدمة المسافرين عبر المطار ومحطة القطار
توفير كوادر سعودية للعمل بكافة أرجاء المحطة من الجنسين
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