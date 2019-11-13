اختبارات لمسار قطار الحرمين البديل

رصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية لمحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز اختبارا تجريبيا لأنظمة مكافحة الحريق التابعة لأنظمة واشتراطات الأمن والسلامة الخاصة بمحطة قطار مطار الملك عبدالعزيز وذلك للتأكد من كفاءة عمله في حالات الطوارئ، وذكرت مصادر أنه لم يتم تحديد انطلاق الرحلات من محطة مطار الملك عبدالعزيز إلى وقت إجراء هذا التقرير، وأن المسار البديل في محطة قطار الحرمين في السليمانية تم اختباره وهو جاهز للعمل وسيتم تشغيل رحلات المسار البديل بالتزامن مع بدء رحلات محطة مطار الملك عبدالعزيز، موضحة أن رحلات محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز ستكون نفس مسارات قطار الحرمين «مكة المكرمة – المدينة المنورة – رابغ».

مركز النقل

كما لاحظت «دوت الخليج» إزالة الفاصل الجداري الذي كان يفصل بين محطة القطار والمطار، حيث أصبحت المنطقة تسمى بمركز النقل «transportation center»، وذلك لتسهيلها حركة تنقلات المسافرين أو الحجاج والمعتمرين وعبورهم من المطار مباشرة إلى محطة القطار دون الحاجة للطلوع أو النزول من طوابق مختلفة، وفيما يخص عدد رحلات محطة قطار مطار الملك عبدالعزيز، أكدت المصادر أنه سيتم البدء بـ12 رحلة أسبوعية، ثم تزيد خلال شهر إلى 18 رحلة حتى تصل بحلول الربع الأول من عام 2020 إلى 24 رحلة، وفيما يخص بيع التذاكر لدى محطة المطار ستكون عبر الشراء الإلكتروني عن طريق الموقع الخاص بحجز قطار الحرمين دون أن يكون هناك منافذ بيع أخرى، وتم توفير 8000 موقف للسيارات مشترك بين محطة القطار والمطار وذلك لخدمة المسافرين عبر المطار ومحطة قطار الحرمين.

محطة قطار الحرمين بمطار المؤسس

إزالة الفاصل الجداري بين محطة القطار وسميت بمركز النقل

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بدء رحلات محطة القطار بـ12 رحلة ثم 18 وصولا إلى 24 بحلول الربع الأول من 2020

توفير 8 آلاف موقف للمركبات لخدمة المسافرين عبر المطار ومحطة القطار

توفير كوادر سعودية للعمل بكافة أرجاء المحطة من الجنسين