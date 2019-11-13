وجبات مقاصف 15 مدرسة من مسكن عمالة

تحفظت جهات الاختصاص في أمانة الأحساء، أمس على 5 آسيويين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل «لا يحملون رخصا صحية مهنية»، لتورطهم في إعداد وجبات مقاصف لـ15 مدرسة في مسكن عاملين. وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل،إلى أن بلدية الهفوف ضبطت العمالة الوافدة، الذين عمدوا إلى تحويل مسكن عاملة تابع شركة خاصة إلى مستودع لتخزين وتحضير وتوزيع الوجبات الغذائية على 15 مدرسة في حاضرة الأحساء، وسط ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية وبما يعرض تلك المواد للتلف، ويشكل خطورة على استهلاكها الآدمي، إذ تم ضبط ومصادرة 750 كيلوجراما من الأغذية وتطبيق الجزاءات، استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين وإغلاق الموقع احترازياً.



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