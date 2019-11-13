3 حالات لحلف اليمين بالمحاكم

محظورات أداء اليمين
حظرت وزارة العدل على من يطلب منه أداء اليمين في المحاكم بأنه لا يعتدي باليمين التي يحلفها الخصم دون أذن الدائرة القضائية، كذلك لا يعد الممتنع الحاضر عن أداء اليمين ناكلا حتى ينذر ثلاث مرات، ومن بين تلك الآليات لا يصح من الوكيل قبول اليمين أو توجهها أو ردها ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكالة، وعلى أن تكون اليمين أدائها في مواجهة طالبها إلا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة، ولابد أن يكون الأصل في اليمين والامتناع عنها أمام القاضي الناظر لدعوى في المحكمة وإذا لم يحدث ذلك اعتبر مخالفا.
أنواع اليمين وأقسامها
يمين يوجهها القاضي برغبة من المدعي عليه للخصم أو من تلقاء نفسه إلى خصمه
يمين تتوجه إلى الشاهد قبل أداء الشهادة
يمين المدعي وتنقسم تلك بدورها إلى جزأين
يمين جالبة وهي التي يقوم بها المدعي في إثبات حقه لسبب يستدعي القيام بها لجلب شيء إلى نفسه
يمين الاستظهار وهي التي يقدمها المدعي عندما يشكّ القاضي، فيطلبها لدفع الشبهة في الدعوى.
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